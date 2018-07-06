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07 Липень 2018, Київ 00:19
Новини | Міжнародні

США вітають новий закон про нацбезпеку, який підписав Порошенко

Гезер Науерт

Сполучені Штати Америки вітають новий закон України «Про національну безпеку», який напередодні підписав президент України Петро Порошенко

Як заявила речниця Держдепартаменту США Гезер Науерт, цей закон відповідає західним принципам і забезпечує основу для підвищення сумісності НАТО і Збройних сил України.

«Повна імплементація закону, в тому числі створення наглядового комітету Ради для сектору безпеки і нового закону про Службу безпеки України, ще більше укріпить західну інтеграцію України», – йдеться у заяві Гезер Науерт.

Вона додала, що США готові продовжувати підтримувати реформи в сфері оборони і безпеки в Україні, щоб зміцнити її здатність захищати свою територіальну цілісність.

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21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку України №8068. Його підтримали 248 народних депутатів. 5 липня президент України Петро Порошенко підписав цей закон. Новий закон змінює кілька важливих аспектів у галузі національної безпеки. Наприклад, міністром оборони та його першим заступником мають бути цивільні особи, а посади начальника Генштабу та головнокомандувача Збройних сил України розмежовуються.

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