У «Голосі України» опублікували закон про нацбезпеку

В офіційному виданні Верховної Ради, газеті «Голос України», опублікували закон про Національну безпеку України.

Закон, окрім деяких його норм, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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21 червня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку України №8068. Перед цим розглядом активісти вимагали внесення поправок до законопроекту №8068, які б позбавили СБУ завдань та обов’язків у сфері протидії економічним та корупційним злочинам

5 липня президент України Петро Порошенко підписав цей закон. Новий закон змінює кілька важливих аспектів у галузі національної безпеки. Наприклад, міністром оборони та його першим заступником мають бути цивільні особи, а посади начальника Генштабу та головнокомандувача Збройних сил України розмежовуються.

Також у прикінцевих положеннях закону вказано, що Служба безпеки України має у шестимісячний строк розробити законопроект про внесення змін до Закону України «Про Службу безпеки України» та подати його президентові для внесення на розгляд Верховної Ради.