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07 Липень 2018, Київ 23:08
Новини | Міжнародні

Брата екс-президента Вірменії обвинувачують у справі про фінансові злочини

Левон Сарґсян, брат колишнього президента Сержа Сарґсяна

У Вірменії офіційно висунули обвинувачення у справі про фінансові злочини братові колишнього президента Сержа Сарґсяна.

Спеціальна слідча служба країни 7 липня повідомила, що Левона Сарґсяна, його сина Нарека і дочку Ані обвинувачують у веденні незаконної бізнес-діяльності.

Левона й Ані Сарґсян також обвинувачують у підробці. Як повідомили у слідчій службі, суд видав ордер на арешт Левона Сарґсяна.

Суд також дав дозвіл на обшук в Ані Сарґсян, але постановив, що вона і її брат зможуть бути на підписці про невиїзд із країни замість того, щоб перебувати під вартою.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про боротьбу з корупцією після призначення головою уряду 8 травня.

Його вибори пройшли після того, як Серж Сарґсян, який протягом 10 років був президентом Вірменії, в середині квітня став прем’єром, але після тижнів мирних вуличних протестів, очолюваних Пашиняном, пішов у відставку.

Пашинян з прихильниками святкують перемогу (відео)
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Пашинян з прихильниками святкують перемогу (відео)

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Відтоді влада Вірменії розпочала кримінальну справу проти двох племінників Сарґсяна, синів брата колишнього президента Александра Сарґсяна.

В інтерв’ю Радіо Свобода 6 липня Пашинян заперечив вибіркове переслідування родини Сарґсяна. За його словами, всі розслідування проводяться на підставі закону і не є «політичними».

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