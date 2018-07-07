Брата екс-президента Вірменії обвинувачують у справі про фінансові злочини

У Вірменії офіційно висунули обвинувачення у справі про фінансові злочини братові колишнього президента Сержа Сарґсяна.

Спеціальна слідча служба країни 7 липня повідомила, що Левона Сарґсяна, його сина Нарека і дочку Ані обвинувачують у веденні незаконної бізнес-діяльності.

Левона й Ані Сарґсян також обвинувачують у підробці. Як повідомили у слідчій службі, суд видав ордер на арешт Левона Сарґсяна.

Суд також дав дозвіл на обшук в Ані Сарґсян, але постановив, що вона і її брат зможуть бути на підписці про невиїзд із країни замість того, щоб перебувати під вартою.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про боротьбу з корупцією після призначення головою уряду 8 травня.

Його вибори пройшли після того, як Серж Сарґсян, який протягом 10 років був президентом Вірменії, в середині квітня став прем’єром, але після тижнів мирних вуличних протестів, очолюваних Пашиняном, пішов у відставку.

Відтоді влада Вірменії розпочала кримінальну справу проти двох племінників Сарґсяна, синів брата колишнього президента Александра Сарґсяна.

В інтерв’ю Радіо Свобода 6 липня Пашинян заперечив вибіркове переслідування родини Сарґсяна. За його словами, всі розслідування проводяться на підставі закону і не є «політичними».