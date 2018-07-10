Вдова китайського дисидента Лю Сяобо вирушила до Європи

Вдова китайського правозахисника Лю Сяобо – Лю Ся залишила Китай після восьмирічного утримання під домашнім арештом. Лю Ся, художниця, поет і фотограф, перебувала під домашнім арештом і державним наглядом, після того, як її чоловік був заочно нагороджений Нобелівською премію миру в 2010 році.

Бі-Бі-Сі повідомляє, що Лю Ся вилетіла з Пекіна на борту рейсу авіакомпанії Finnair, який відбув із Пекіна до Берліна. Більш докладної інформації поки що немає.

Лю Сяобо помер від раку печінки в липні 2017 року в Китаї, перебуваючи під вартою під час відбування 11-річного терміну за «підбурювання до підриву державної влади». Він був співавтором петиції, що закликала до широких політичних реформ у 2008 році, яку підписали 300 китайських інтелектуалів.

Китай проігнорував міжнародні заклики дозволити йому провести останні дні за кордоном. США попросили Китай звільнити його вдову і дозволити їй залишити країну.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель обговорювала справу Лю з головою КНР Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна на початку цього року. Друзі Лю говорили, що її психічний стан погіршився, особливо, після смерті чоловіка.

За десятки років Лю Сяобо був першим лауреатом Нобелівської премії миру, який помер у в'язниці. До цього 1938 року в Німеччині в нацистському концтаборі помер Карл фон Осецький, лауреат Нобелівської премії 1935 року.