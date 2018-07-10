В Україну заборонили ввозити ще 2 російські книжки – Держкомтелерадіо

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) заявляє, що не дав дозволу на ввезення в Україну ще двох книжок, які прославляють органи влади держави-агресора. Йдеться про книжки «Душа в темноте» Тетяни Степанової, а також «Лучший среди мертвых» Миколи Леонова й Олексія Макєєва.

«У книзі Степанової «Душа потемки» і Леонова і Макеєва «Лучши среди мертвых» експерти виявили ознаки пропаганди органів влади держави-агресора і прославляння діяльності російських правоохоронних органів. Імпортер планував завезти для розповсюдження в Україні по 5 тисяч екземплярів кожного видання», – заявили в Держкомтелерадіо 9 липня.

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За повідомленням, відмова надана на підставі висновку експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу й оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

На сьогодні в переліку «видавничої продукції держави-агресора, на ввезення якої надано відмови у видачі дозволів на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань Критеріям оцінки видавничої продукції» – 58 видань.