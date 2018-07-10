Кремль назвав «русофобією» порівняння російської влади з мафією

У Кремлі назвали «русофобією» і проявом стереотипів слова сенатора США Джона Кеннеді, який після візиту в Москву порівняв російську владу з мафією.

«Ми не носимо рожевих окулярів і прекрасно усвідомлюємо те, наскільки американський політичний істеблішмент перебуває: а) в полоні стереотипів і б) під страшним русофобським тиском», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

При цьому він наголосив, що йому «важко зрозуміти такі слова», оскільки він не знає, «в якому контексті вони були сказані».

Делегація американських сенаторів перебувала в Москві з 30 червня по 4 липня. За цей час конгресмени провели кілька зустрічей, в тому числі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і спікером Держдуми В'ячеславом Володіним. У Кремлі заявляли, що «дуже задоволені» візитом американських чиновників.

Самі конгресмени пізніше заявили, що жодна із зустрічей в Москві не була легкою або приємною, а Кремль спотворив суть дискусій, під час яких обговорювали анексію Криму, війну на Донбасі, конфлікт у Сирії і втручання Росії в американські вибори. Сенатор Джон Кеннеді заявив, що мати справу з Кремлем – все одно що «мати справу з мафією».