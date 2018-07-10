Іранці, яка протестувала проти хіджабу, збільшили термін, вона виїхала з країни

Іранка Шапрак Шаджарізаде, що влаштувала протест проти обов’язкового носіння хіджабу, заявила, що засуджена до двох років позбавлення волі на додачу до 18-річного умовного терміну позбавлення волі, і виїхала з країни.

Шаджарізаде заявила про це у відео, поширеному 9 липня.

«Через несправедливість іранської правової системи я мушу залишити країну», – заявила вона.

Минулого місяця був заарештований адвокат Насрін Сотуде, який представляв Шаджарізаде й інших жінок, заарештованих за протидію примусовому носінню хіджабу.

42-річна Шаджарізаде була звільнена під заставу в кінці квітня.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International засудили арешти жінок в Ірані і заявили, що десятки жінок потрапляють у цій країні під ризик «тривалих термінів тюремного ув’язнення».