СБУ: російські спецслужби здійснили кібератаку на хлоропереливну станцію на Дніпропетровщині

Служба безпеки України заявляє про кібератаку російських спецслужб на обладнання товариства «Аульська хлоропереливна станція» (Дніпропетровська область), яке є об’єктом критичної інфраструктури країни.

Як повідомляє прес-служба відомства, протягом кількох хвилин системи управління технологічними процесами і системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були умисно уражені комп’ютерним вірусом VPNFilter з території Росії.

У СБУ зауважують, що продовження кібератаки могло призвести до зриву технологічних процесів та можливої аварії.

«Задум кібератаки країни-агресора полягав у блокуванні сталого функціонування саме переливної станції, яке забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційних підприємств в Україні», – вважають у спецслужбі.

Російська сторона не коментує цих заяв СБУ.

Влітку минулого року в Україні сталися кілька хакерських атак, зокрема, у червні була кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A (пізніше – NotPetya).

Читайте також – США та Британія: за масованим кібернападом на Україну в червні 2017 року стояла Росія

У лютому цього року Білий дім звинуватив російських військових у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya в червні 2017 році. Проте Москва звинувачення про причетність до цієї кібератаки називає «бездоказовими і безпідставними».