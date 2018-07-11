Столтенберґ не очікує підтримки на саміті НАТО розширених можливостей для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ не очікує, що на саміті альянсу в Брюсселі буде ухвалене рішення щодо Програми розширених можливостей з Україною. За його словами, слід зосередитися на наявних натовсько-українських практичних аспектах співпраці.

«Я не очікую, що лідери країн-союзниць НАТО на цьому саміті ухвалять якесь рішення щодо Програми розширених можливостей. Але знаю, що ми знову підтвердимо нашу міцну підтримку України. Ми маємо багато інструментів для розвитку нашого партнерства з Україною: маємо комісію Україна-НАТО, Річні національні плани, всеосяжний пакет підтримки, маємо трастові фонди – тобто, багато різноманітних шляхів співпраці з Україною», – заявляє голова НАТО.

Столтенберґ переконує, що саме на цих аспектах слід зосередитися на саміті і зробити їх якомога більш змістовними.

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«Ми мусимо сфокусуватися на цьому й досягти якомога більшої змістовності у всіх наявних рамках співпраці й допомогти Україні зосередитися на реформах та модернізації її безпекових й оборонних установ», – заявив керівник Північноатлантичного альянсу, виступаючи на конференції щодо подальших перспектив і бачення НАТО.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 11 липня, прибувши на дводенний саміт НАТО в Брюсселі, президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що Україна і Грузія «рано чи пізно» будуть не лише друзями НАТО, але й повноправними членами альянсу.

На саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році Грузія й Україна не отримали План дій для набуття членства (ПДЧ), але керівники країн НАТО тоді запевнили, що одного дня Грузія й Україна будуть членами НАТО.

Напередодні брюссельського саміту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ ще раз наголосив, що альянс проводить політику відкритих дверей.