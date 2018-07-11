Президент Польщі сподівається, що Україна і Грузія будуть членами НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що Україна і Грузія «рано чи пізно» будуть не лише друзями НАТО, але й повноправними членами альянсу. Про це польський лідер заявив 11 липня, прибувши на дводенний саміт НАТО в Брюсселі.

«Я дуже радий, що наші друзі з Грузії та України буть присутніми на розмові про їхні відносини з Північноатлантичним альянсом. Я на це розраховую і сподіваюся, що рано чи пізно вони будуть частиною північноатлантичної спільноти у повному розумінні цього слова. Не лише в сенсі дружби, а просто будучи членами альянсу», – сказав Дуда, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

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Президенти Грузії Георгій Марґвелашвілі й України Петро Порошенко 12 липня візьмуть участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні голів держав і урядів, однією з тем якого буде безпека у чорноморському регіоні.

На саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році Грузія й Україна не отримали План дій для набуття членства (ПДЧ), але керівники країн НАТО тоді запевнили, що одного дня Грузія й Україна будуть членами НАТО.

Напередодні брюссельського саміту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ ще раз наголосив, що альянс проводить політику відкритих дверей.

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Північноатлантичний альянс 9 березня заявив, що визнає прагнення України бути повноцінним членом цієї організації.

28 лютого президент України Петро Порошенко заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

За його словами, прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна будо б зафіксувати в преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради.