Керівник розвідки США попередив про загрози з боку Росії та інших країн

Директор Національної розвідки США Ден Коутс попередив, що важливі елементи інформаційної інфраструктури Сполучених Штатів перебувають під загрозою. За його словами, «знову горять тривожні червоні сигнали», відбуваються «кібервторгнення і атаки проти цілей у США».

Найбільш активні в таких діях Росія, Китай, Іран і Північна Корея, вважає директор Національної розвідки. Росію він називає «найбільш агресивною» і такою, яка продовжує спроби підірвати американську демократію.

Директор Національної розвідки порівняв нинішню ситуацію з тією, яка виникла перед терактами 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні.

Ця заява Дена Коутса з’явилася після того, як 13 липня міністерство юстиції США оголосило обвинувачення у втручанні у вибори 12 офіцерам російської військової розвідки. Їх звинуватили у зламі комп’ютерних систем апарату Демократичної партії США і оприлюдненні тисяч викрадених документів та електронних листів. Це зашкодило під час тієї кампанії кандидатці від демократів Гілларі Клінтон і тим непрямо посприяло перемозі республіканця Дональда Трампа. Це було перше конкретне звинувачення в державному втручанні Росії в ті вибори.