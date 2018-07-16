Завтра всю Україну, окрім півдня, намочить дощем – синоптики

На всій території України, окрім південних областей, найближчими днями очікуються дощі, інформує Український гідрометцентр.

«17 липня в Україні, крім півдня, короткочасні дощі, подекуди грози, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, вдень також на Київщині, Житомирщині, Закарпатті та в Карпатах місцями сильні дощі. Вітер західний, північно-західний, 5-10 метрів за секунду», – йдеться у повідомленні.

Температура повітря коливатиметься від 13-18 градусів тепла вночі (на узбережжі морів – 21 градус) до 20-25 градусів удень. На Півдні, а також Донецькій та Дніпропетровській областях буде тепліше – 25-30 градусів.

У Києві завтра дощ та похолодання, але вже з середи знову потеплішає, прогнозує синоптик Наталія Діденко.

«Потепліє в Україні з середи, але ймовірність локальних дощів залишається. Тому поки що готуйтеся до зниження атмосферного тиску, похолодання серед літа, дощів, гроз та, взагалі, всілякої циклонічної діяльності», – порадила вона.

За загальним прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.