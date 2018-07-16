Путін після зустрічі з Трампом заявив про необхідність співпраці у сфері кібербезпеки

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив про необхідність співпраці у сфері кібербезпеки.

«Як великі ядерні держави ми відповідаємо за збереження безпеки. Дуже важливо, що було зазначено на зустрічі, щоб боротися за діалог в сфері безпеки...Ми вважаємо важливим працювати всім разом щодо зберження кібербезпеки. Хочу зазначити, що наші спецслужби працюють з цим досить успішно. Зовсім недавно була операція, що привела до успішного проведення чемпіонату світу»,– сказав він.

Зустріч Трампа і Путіна віч-на-віч почалася з майже годинним запізненням через те, що президент Росії спізнився на саміт. Згідно з попереднім графіком, переговори тет-а-тет триватимуть близько півтора години, потім запланований початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій.

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У столиці Фінляндії у день саміту президентів і перед ним відбуваються акції протесту, зокрема і на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії.

Перед зустріччю президент США заявив, що відносини Сполучених Штатів і Росії «ніколи не були гіршими», ніж зараз, через «дурість США» і розслідування російського втручання у вибори у Сполучених Штатах.

США звинувачують Росію у втручання президентські вибори у 2016 році. Москва ці звинувачення відкидає.