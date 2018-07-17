Українська ГТС надійніша за російський «Північний потік» – «Нафтогаз»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що українська газотранспортна система є надійнішою за російський газопровід «Північний потік».

«Росія знов призупинила роботу «Північного потоку» через плановий ремонт. Аж до кінця липня. І знову українська ГТС (яка, до речі, ніколи не зупиняла транзит через ремонт або техобслуговування) компенсує європейським споживачам проблеми у росіян», – вказує «Нафтогаз» у Facebook.

«Це непогана відповідь на питання, чия ГТС надійніша, для учасників тристоронніх українсько-європейсько-російських переговорів, які проходять сьогодні у Берліні і присвячені майбутньому транзиту газу через Україну», – додають у НАК.

Між Україною, Європейським союзом і Росією 17 липня в Берліні відбуваються тристоронні консультації щодо умов, за якими з 1 січня 2020 року до країн ЄС транспортуватиметься по українських газопроводах російський газ. У переговорах беруть участь міністр енергетики Росії Олександр Новак та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Російський газовий гігант «Газпром» суттєво скоротив обсяги транзиту газу через Україну відтоді, як Москва анексувала Кримта підтримує сепаратистів на сході України.

Київ стурбований втратою доходів від транзиту, а також імовірними новими маршрутами газопостачання Європи в обхід України.

Переговори будуть зосереджені на планах «Газпрому» щодо будівництва газопроводу Nord Stream 2 та його введення в експлуатацію до кінця 2019 року. Цей газогін передбачає постачання сировини до Німеччини через Балтійське море в обхід України.

Nord Stream 2 дублюватиме маршрут газопроводу Nord Stream, який уже існує, і подвоїть обсяги експорту російського газу до Німеччини за цим маршрутом.