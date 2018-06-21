«Газпром» має до кінця дня надати перелік активів в Англії та Уельсі – «Нафтогаз»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що 21 червня спливає термін, упродовж якого російська компанія «Газпром» має повідомити про свою власність в Англії та Уельсі.

«Комерційний суд Лондона ухвалив рішення про заморожування активів «Газпрому» в Англії та Уельсі. Протягом 48 годин після вручення цього повідомлення в Москві російська компанія має передати нам перелік усіх своїх активів вартістю понад 50 тисяч доларів, розміщених в Англії та Уельсі», – нагадує «Нафтогаз» у мережі Twitter.

Комерційний суд Лондона 18 червня дозволив заморозити активи російського «Газпрому» на території Великої Британії за клопотанням НАК «Нафтогаз України», а 19 червня українська компанія проінформувала про це російську сторону.

У НАК заявили, що це необхідно для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу щодо виплати «Газпромом» 2,6 мільярда доларів США.

30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

Стокгольмський арбітраж у лютому повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів, однак «Газпром» цього не робить.

28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.