За день до подорожчання метро пасажири поповнили картки на майже 6 мільйонів поїздок

У переддень подорожчання проїзду в громадському транспорті Києва, 13 липня, пасажири пасажири поповнили свої картки метро на 5 мільйонів 971 тисячу 525 поїздок, повідомляє прес-служба метрополітену в Twitter.

«Із них – 4 мільйони 568 тисяч 800 поїздок за тарифом 4,5 гривні», – йдеться в повідомленні.

Речниця метрополітену Наталка Макогон додала, що таким чином «люди зекономили понад 10 мільйонів гривень».

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Зростання ціни проїзду в київському метрополітені з 14 липня стало причиною масштабних черг до кас. Пасажири поспішають придбати жетони за чинними станом на 13 липня цінами – 5 гривень за поїздку. Із 14 жетон подорожчав до 8 гривень.