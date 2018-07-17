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17 Липень 2018, Київ 17:04
Новини | Політика

У САП засудили насильство на акції проти Холодницького і вимагають розслідування

Голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника САП Назара Холодницького, 17 липня вранці невідомі облили зеленкою і закидали тортами

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що рішуче засуджує насильство і завдання шкоди здоров’ю протестувальників вранці 17 липня під стінами САП.

«Висловлюємо співчуття постраждалим протестувальникам і вимагаємо належного розслідування події та покарання тих, хто зазіхнув на конституційну свободу вираження поглядів і мирних зібрань. Що б не стало причиною для протестів, вони повинні відбуватись у рамках Конституції України і не нести загрози протестувальникам та оточуючим», – йдеться в повідомленні САП у Facebook.

Шабунін, Ківа, сварки, зеленка й торти. Що відбувалося під офісом Холодницького – відео
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Шабунін, Ківа, сварки, зеленка й торти. Що відбувалося під офісом Холодницького – відео

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Водночас у прокуратурі додали, що «пікети і мітинги не змусять прокурорів САП ухвалювати або ж не ухвалювати певні рішення, оскільки прокурор керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України».

Вранці біля будівлі САП голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, невідомі облили зеленкою і закидали тортами.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, після цього Шабуніну знадобилася допомога медиків, зеленка потрапила йому в очі.

Поліцейські, присутні на місці проведення акції, повідомили, що затримали кількох людей. Точне число затриманих невідоме.

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