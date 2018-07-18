МОЗ: вперше для вступу на медичні спеціальності треба подолати поріг 150 балів ЗНО

Вступити на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» і «Педіатрія» зможуть лише ті абітурієнти, які набрали понад 150 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів: біології, хімії або математики, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«Таким чином, уже на етапі вступу майбутні медики мають довести свої здібності, високу мотивацію і спроможність стати високоосвіченим професіоналом», – йдеться в повідомленні.

12 липня в Україні розпочалася вступна кампанія у заклади вищої освіти. Вперше в Україні для вступу на медичні спеціальності подолати поріг у 150 балів із конкурсних предметів мають усі абітурієнти, незалежно від форми навчання (за кошти державного бюджету чи за кошти фізичних чи юридичних осіб) і підпорядкування вишу.

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У МОЗ уточнюють, що цього року за кошти державного бюджету готуватимуть 4507 медичних працівників (спеціальність «Медицина»).

У міністерстві також додали, що у 2017 року, коли порогу балів не було, з понад восьми тисяч абітурієнтів, які були зараховані на медичні спеціальності, 41% набрали менше ніж 150 балів ЗНО з одного предмету, 19% – з двох предметів і 7% – з трьох.