Бика з Волл-Стріт осідлав чоловік у масці Путіна

У Нью-Йорку знамениту статую бика на Волл-Стріт «осідлав» чоловік із голим торсом у масці президента Росії Володимира Путіна.

Попередньо він прикріпив до статуї кілька десятків різнокольорових фалоімітаторів.

Акція пройшла 17 липня після зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі, після якої багато коментаторів і політики у США різко критикували Трампа за м’якість щодо Путіна.

Спочатку ЗМІ писали, що на статуї бика був встановлений манекен, проте потім видання Huffington Post повідомило, що «Путіна» зображав чоловік на ім'я Джефф Джеттос. Він використовував 130 фалоімітаторів, заявивши, що секс-іграшки теж можуть бути «засобом опору».

Джеттос не заперечує, що його акцію можна інтерпретувати як метафору того, що Путін «оволодів США», але закликає кожного оцінити її по-своєму.

Акціоніста викликали в поліцію Нью-Йорка. За його словами, йому висунуть адміністративне обвинувачення.

Саміт Трампа і Путіна відбувся 16 липня в столиці Фінляндії. За підсумками зустрічі президенти виступили з заявами. Підсумкового документа офіційно не підписували.

Американські політики з Республіканської та Демократичної партій висловили обурення виступом президента Дональда Трампа, який після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі не підтримав висновки американської розвідки про російське втручання у вибори.