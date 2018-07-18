Посол: «секретних домовленостей» між Трампом і Путіним не було

Посол Росії в США заперечує, що на саміті президентів двох країн у Гельсінкі 16 липня були досягнуті якісь «секретні домовленості» між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

На брифінгу в МЗС Росії 18 липня Анатолій Антонов заявив, що про всі домовленості, яких досягли президенти, оголосили «чітко і ясно». За його словами, зокрема, на переговорах йшлося про Україну і Сирію, після чого «дано конкретні доручення експертам працювати у цій сфері».

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16 липня в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна. У ході прес-конференції за підсумками зустрічі Трамп жодного разу не згадав про Україну, хоча перед зустріччю повідомлялося, що сторони, серед іншого, обговорюватимуть і українське питання.

За підсумками зустрічі президентів не оприлюднювали спільної заяви. Про домовленості можна було судити тільки за виступами президентів на прес-конференції.

При цьому 17 липня Трамп заявив, що «обмовився» в одному з ключових моментів свого виступу – про втручання Росії у вибори в США. За словами Трампа, він упевнений, що таке втручання було. Однак на прес-конференції його слова звучали інакше, через що президент США зазнав різкої критики в пресі і політичних колах.

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За повідомленнями Reuters, найближчим часом можливе відновлення контактів між міністрами оборони США і Росії. Джерела агентства повідомляють, що Джеймс Меттіс, який жорстко критикував Росію, не проти переговорів із Сергієм Шойгу. Міністри оборони двох країн не зустрічалися і не розмовляли по телефону з 2015 року.