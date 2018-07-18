Екіпаж «Норду» може повернутися в Крим з українськими документами – прокуратура

Члени екіпажу керченського судна «Норд», затриманого українськими прикордонниками, можуть повернутися на територію анексованого півострова в будь-який час, але для цього їм необхідно скористатися українськими документами. Про це розповів в ефірі Радіо Крим.Реалії (проекту Радіо Свобода) представник прокуратури АРК Єгор Ребров.

«Як громадяни України вони можуть спокійно повернутися додому за своїми паспортами – чому вони цього не роблять, питання більше до них. Можливість обміну членів екіпажу я коментувати не можу. Капітану оголошено підозру в скоєнні двох кримінальних правопорушень: порушення порядку в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої території – стаття 332, а також заняття незаконним рибним промислом – стаття 249 Кримінального кодексу України. Перша передбачає до 5 років позбавлення волі, друга - штраф. Обмін капітана – питання не моєї компетенції. Я особисто вважаю, що громадянина України не можна видавати іншій державі», – зазначив представник прокуратури.

Ребров зазначив, що кримінальне провадження щодо капітана судна «Норд» перебуває на стадії досудового розслідування, це пов’язано з проведенням експертиз.

«Екіпажу не загрожує нічого, до них правоохоронні органи ніяких претензій не мають, вони свідки», – додав він.

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Судно «Норд» має приписку в окупованому Росією Криму. Українські прикордонники 25 березня затримали в Азовському морі цей рибальський корабель під прапором Росії. У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. На борту корабля був екіпаж у складі 10 людей, у всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі, заявили українські прикордонники.

Приморський районний суд Маріуполя оштрафував громадян України, членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд», але їхні адвокати оскаржили це рішення. Пізніше члени екіпажу кілька разів намагалися залишити материкову частину України, але з наявними у них паспортами громадян Росії це на законних підставах зробити неможливо.

У квітні українські прикордонники повідомили, що двоє членів екіпажу корабля «Норд» «обманним шляхом виїхали з України в Білорусь».

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.