ООН закликає Україну вжити «негайних заходів» для захисту ромів – заява експертів

Організація Об’єднаних Націй закликала Україну «негайно вжити заходів» для припинення того, що вони назвали «систематичним переслідуванням» ромської національної меншини.

«Ми однозначно засуджуємо ці огидні акти залякування та насильства щодо представників ромської меншини в Україні», – йдеться у заяві експертної групи ООН 18 липня.

«Ми також серйозно стурбовані зростанням ненависті та насильства на расовому ґрунті щодо цієї спільноти – особливо проти її найуразливіших членів, жінок та дітей», – додали експерти.

Експерти закликали українську владу «вжити всіх необхідних заходів для дотримання міжнародних зобов’язань щодо прав людини, в тому числі щодо захисту прав осіб, які належать до національних, етнічних, релігійних та мовних меншин».

Через кілька годин після цієї заяви експертів ООН суд Голосіївського району Києва 18 липня ухвалив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці для координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура у зв’язку з нападом на табір ромів на Лисій горі в Києві.

Мазура затримали після того, як поліція обшукала його квартиру в Києві 10 травня і звинуватила його в хуліганстві.

Роми, члени етнічної групи, що живуть на задвірках суспільства, часто стають жертвами дискримінації, забобонів і ненависті в багатьох частинах Європи, особливо на сході.

За оцінками Ради Європи, в Україні з населенням близько 48,5 мільйонів проживає 260 тисяч ромів. За оцінками Інституту міграційної політики, у Європі нараховується від восьми до 12 мільйонів ромів.

З квітня 2018 року повідомлялося щонайменше про шість нападів на ромські табори у Західній Україні, ймовірно вчинені членами правих екстремістських груп.

Останнє насильство відбулося 2 липня, коли в засобах масової інформації повідомлялося про те, що в місті Береговому загинула 30-річна жінка ромської національності. Повідомлялося, що на її шиї були виявлені поранення.

У ніч на 24 червня на Львівщині стався напад на табір ромів. За даними прокуратури, загинув 24-річний ром, ще троє були поранені, зокрема й 10-річний хлопчик. У зв’язку з тим нападом були заарештовані семеро учасників і його організатор.

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Експерти ООН заявили, що ромські поселення в Україні спалюють, а «жителі залякані, зазнають нападів і змушені залишати свої домівки». Експерти цитували повідомлення, які звинувачують у нападах праві ультранаціоналістичні групи, такі як С14 і національні бригади.

Експерти ООН повідомили, що вони контактували з органами влади в Києві, щоб отримати пояснення та інформацію щодо справ. Вони зазначили, що представники влади засудили напади, проте експерти критикували відсутність дій, спрямованих на захист населення.

Зауваження експертів ООН перегукуються зі спільним листом до київської влади, направленим 14 червня чотирма групами, у тому числі Human Rights Watch та Amnesty International, які засудили те, що вони назвали збільшенням кількості нападів на спільноту ромів в Україні.