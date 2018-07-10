У МВС заявили про початок роботи групи із захисту та інтеграції ромів в українське суспільство

Міністерство внутрішніх справ заявило про проведення першого засідання постійної робочої групи із виконання Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

Як повідомляється, до робочої групи увійшли представники МВС, Нацполіції, Державної міграційної служби, Національної академії внутрішніх справ, Офісу Ради Європи в Україні, Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства культури, СБУ, КМДА, ромських громадських організацій. Очолила групу заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

«Необхідно врегулювати прогалини у законодавстві та розробити відповідні алгоритми взаємодії для того, аби всі почувалися безпечно та мали рівний доступ до соціальних та адміністративних послуг. Ми маємо перейти від декларативних намірів до практичних дій», – заявила вона.

За інформацією МВС, робоча група координуватиме профілактичну робота з населенням у місцях стихійних поселень, забезпечення там громадського порядку, профілактику втягування у злочинну діяльність ромських дітей, а також виявлення та реагування на заклики до вчинення протиправних дій щодо ромів.

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Як раніше повідомляли у Нацполіції, в Україні є близько 3100 місць компактного проживання ромів, де живуть понад 100 тисяч ромів. Цього року до поліції надійшло шість повідомлень про напади на ромські поселення: три – у Києві, два – Львівська область, одне – у Тернопільській області.

Останній з таких нападів стався 23 червня, коли група молодиків напала на ромський табір на околиці Львова. Смертельні ножові поранення отримав 24-річний ром, 10-річному хлопчикові, 30-річній жінці і 19-річному юнакові було надано медичну допомогу, у них були колоті рани.

Невдовзі поліція заявила про затримання сімох неповнолітніх виконавців і 20-річного організатора нападу.