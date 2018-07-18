У «Київводоканалі» розповіли, на який час вистачить запасів хлору для знезараження води

Місто Київ на сьогодні в достатній кількості забезпечене хлором, повідомляють у «Київводоканалі».

Як повідомляє прес-служба компанії, запасу речовини вистачить на термін більше місяця.

У «Київводоканалі» розглядають різні способи вирішення проблеми можливого дефіциту хлору – поставки речовини із-за кордону або альтернативні способи знезараження води.

Однак, як стверджують у компанії, перехід на нові системи потребує часу на впровадження та інвестицій.

«Київводоканал» для приготування питної води використовує воду з трьох джерел: Дніпра, Десни та артезіанських свердловин, вода з усіх цих джерел потребує знезараження.

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У середині червня акціонерне товариство «Дніпроазот», яке виробляє рідкий хлор для знезараження питної води, попередило, що припиняє поставки і зупиняє виробництво рідкого хлору. На підприємстві, яке українські ЗМІ пов’язують з колом бізнес-інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського, пояснили, що змушені зупинити роботу через подорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і складає близько 80% вартості продукції.

6 липня компанія «Київводоканал» заявила, що постачання питної води в Україні під загрозою через зупинку «Дніпроазотом» виробництва рідкого хлору.

Згодом у «Дніпроазоті» повідомили, що готові відновити роботу, але за умови підвищення цін на продукцію.