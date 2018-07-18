Білий дім спростовує черговий коментар Трампа щодо Росії

Білий дім спростовує коментар президента США Дональда Трампа щодо того, чи залишаються Сполучені Штати для Росії мішенню.

Як повідомляє агенція Reuters, речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент сказав «ні» щодо відповідей на питання, а не щодо цього конкретного питання.

За її словами, Трамп вважає, що загроза від Росії щодо підриву виборів у листопаді все ще існує і що Москва все одно буде націлена на американські вибори.

Раніше сьогодні журналісти запитали у Трампа, чи США все ще є мішенню для Росії, на це він похитав головою і сказав: «Ні».

16 липня президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

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Саме після цієї прес-конференції Трампа почали різко критикувати, оскільки президент США на ній заявив, що однаково довіряє американським спецслужбам і президентові Росії Путіну, а також сумнівається у висновках про те, що Росія втручалася у вибори в США.

Згодом Трамп сказав, що обмовився, маючи на увазі, що він не сумнівається у цих висновках.

На тлі критики в пресі і з боку американських політиків Трамп назвав свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним «великим успіхом» і пообіцяв «великі результати» за її підсумками.