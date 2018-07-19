Ситник направив заперечення на висновок КДКП стосовно Холодницького – НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник скерував до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою попри підтверджені достатні підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляється на сайті НАБУ.

«Оскільки у висновку члена КДКП констатовано неодноразове вчинення Назаром Холодницьким саме грубих порушень, то наявні усі передбачені законом підстави для прийняття Комісією рішення про неможливість його перебування на посаді прокурора, що тягне за собою припинення його повноважень як прокурора та, як наслідок, припинення повноважень на адміністративній посаді – заступника генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – йдеться у листі Артема Ситника від 16 липня.

НАБУ вважає, що у даному випадку КДКП може і має ініціювати перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення керівника САП, зазначає бюро.

НАБУ і Генпрокуратура наприкінці березня звинуватили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» в його робочому кабінеті.

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Однак генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював, що про кримінальне переслідування Холодницького не йдеться: він та голова Антикорупційного бюро Артем Ситник просять кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про звільнення голови САП.

Пізніше стало відомо, що доповідач комісії рекомендує притягнути Холодницького до догани замість звільнення.

Засідання КДКП, на якому розглядатимуть скарги проти Холодницького, має відбутися 26 липня 2018 року.