МЗС України відреагувало на інформацію про витік даних СММ ОБСЄ на користь Росії

Міністерство закордонних справ України стурбоване через повідомлення про загрозу безпеці членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні через ймовірне втручання спецслужб Росії у роботу місії.

«Українська сторона засуджує будь-які дії, що негативно впливають на безпеку спостерігачів СММ, зокрема погрози на їхню адресу, обмеження свободи пересування або викрадення службової чи приватного характеру інформації», – йдеться у заяві відомства.

МЗС звернулося до СММ з проханням поінформувати про заходи, що будуть вжиті для недопущення повторення подібних випадків у майбутньому.

МЗС України рішуче «засуджує продовження Росією цілеспрямованої політики агресії проти України, у тому числі через підрив авторитету СММ».

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 16 липня заявила про можливе порушення безпеки її співробітників через оприлюднення репортажу німецького телеканалу про ймовірні факти шпигунства в місії.

Німецький телеканал «ARD» заявив про виявлення фактів шпигунства в місії ОБСЄ в Україні. Як стверджується в розслідуванні, дані передавалися ФСБ Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати й звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.