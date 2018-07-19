США стурбовані даними про ймовірне втручання спецслужб Росії у роботу СММ ОБСЄ

США стурбовані повідомленнями про ймовірне втручання спецслужб Росії у роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

«Сполучені штати поділяють вашу стурбованість останніми повідомленнями в пресі про те, що російська розвідка отримала важливу інформацію про вашу місію. Ми закликаємо вас повністю розслідувати такі твердження та вживати всіх необхідних заходів для захисту місії від будь-яких зовнішніх спроб поставити під сумнів її об’єктивність», – заявив він.

Міністерство закордонних справ України також висловило стурбованість через повідомлення про загрозу безпеці членів СММ ОБСЄ в Україні через ймовірне втручання спецслужб Росії у роботу місії. МЗС рішуче «засуджує продовження Росією цілеспрямованої політики агресії проти України, у тому числі через підрив авторитету СММ».

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 16 липня заявила про можливе порушення безпеки її співробітників через оприлюднення репортажу німецького телеканалу про ймовірні факти шпигунства в місії.

Німецький телеканал «ARD» заявив про виявлення фактів шпигунства в місії ОБСЄ в Україні. Як стверджується в розслідуванні, дані передавалися ФСБ Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ. СMM – це неозброєна цивільна місія. Її основні завдання – це неупереджено і об'єктивно спостерігати й звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.