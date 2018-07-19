Білий дім: Трамп ініціює нову зустріч з Путіним, переговори уже ведуться

У Білому домі заявляють, що президент США Дональд Трамп ініціює проведення восени зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, переговори уже ведуться.

За словами речниці Білого дому Сари Сандерс, Трамп попросив радника з питань нацбезпеки Джона Болтона запросити Путіна до Вашингтона.

«У Гельсінкі Трамп домовився про поточний діалог між двома співробітниками Ради безпеки. Президент Трамп попросив Болтона запросити президента Путіна до Вашингтона восени, і ці обговорення вже ведуться», – написала Сандерс у twitter.

Раніше Трамп у twitter написав, що очікує другої зустрічі з Путіним, проте не уточнив, коли вона планується.

16 липня президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Читайте також – Світова преса: «Путін – Трамп: 1–0»

Саме після цієї прес-конференції Трампа почали різко критикувати, оскільки президент США на ній заявив, що однаково довіряє американським спецслужбам і президентові Росії Путіну, а також сумнівається у висновках про те, що Росія втручалася у вибори в США.

Згодом Трамп сказав, що обмовився, маючи на увазі, що він не сумнівається у цих висновках.

На тлі критики в пресі і з боку американських політиків Трамп назвав свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним «великим успіхом» і пообіцяв «великі результати» за її підсумками.