Російський омбудсмен повідомила, що спілкувалася з Олегом Сенцовим

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова поспілкувалася з незаконно засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим у режимі відеоконференції, про це вона написала в Instagram.

«Майже півгодини говорили про стан його здоров’я, про те, як він спілкується з рідними та сім’єю», – написала Москалькова.

За її словами, Олег розповів, що веде електронне листування з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою.

«Прошу засоби масової інформації якомога делікатніше ставитися до висвітлення теми здоров’я Олега Сенцова. Нещодавно в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Сенцов знаходиться мало не в критичному стані, але він сам сьогодні сказав, що в цьому питанні часто перебільшують», – стверджує заявила вона.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 20 липня повідомила, що надіслала до Росії листа, у якому просить поінформувати про стан здоров‘я українського політв’язня Олега Сенцова.

Увечері 19 липня Денісова заявила, що стан здоров’я утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова значно погіршився, він погано орієнтується в датах.

«У нього вже була друга криза, але Олег не може назвати точну її дату або ж на який день після зустрічі зі сестрою вона сталася. Олега вивозили з колонії у лікарню Лабитнангі, де лікарі збиралися годувати його примусово. Що значить, зі слів адвоката (Дмитра Дінзе – ред.), заливати ентерально великі стакани поживної суміші. Олег відмовився, але пішов з ними на компроміс і тепер вживає, як каже адвокат зі слів Олега, 3-4 ложки поживної суміші в день», – написала вона.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

Нещодавно російська радіостанція «Ехо Москви» оприлюднила листа матері Олега Сенцова, в якому вона просить президента Росії Володимира Путіна помилувати її сина. Пізніше адвокат Ольга Дінзе підтвердила цю інформацію.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані й ув’язнені.