Денісова просить Росію відповісти про зміни в стані Сенцова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова надіслала до Росії лист, у якому просить поінформувати про стан здоров‘я українського політв’язня Олега Сенцова.

«У зв’язку з тривожною інформацією, яку отримала вчора від адвоката (що в Олега сталася друга криза, але він не пам’ятає коли – плутається в датах) направила лист до Михайла Федотова – радника Президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини. Я прошу його проінформувати мене про дійсний стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджуючи документи», – вказала Денісова у Facebook 20 липня.

Крім того, вона звернулася до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Яґланда, до Верховного комісара ООН з прав людини Зеїда Раада аль Хусейна і до комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович з проханням сприяти «териіновому незалежному медичному обстеженню Олега Сенцова українськими та іноземними лікарями, а також сприяти його звільненню на гуманітарних підставах».

Увечері 19 липня Денісова заявила, що стан здоров’я утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова значно погіршився, він погано орієнтується в датах.

«У нього вже була друга криза, але Олег не може назвати точну її дату або ж на який день після зустрічі зі сестрою вона сталася. Олега вивозили з колонії у лікарню Лабитнангі, де лікарі збиралися годувати його примусово. Що значить, зі слів адвоката (Дмитра Дінзе – ред.), заливати ентерально великі стакани поживної суміші. Олег відмовився, але пішов з ними на компроміс і тепер вживає, як каже адвокат зі слів Олега, 3-4 ложки поживної суміші в день», – написала вона.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

Нещодавно російська радіостанція «Ехо Москви» оприлюднила листа матері Олега Сенцова, в якому вона просить президента Росії Володимира Путіна помилувати її сина. Пізніше адвокат Ольга Дінзе підтвердила цю інформацію.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані й ув’язнені.