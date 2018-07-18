У Швеції опублікували історії Сенцова й інших в’язнів Кремля

Шведський незалежний видавничий дім Ariel Förlag опублікував історію переслідування Росією українського режисера Олега Сенцова й інших в’язнів Кремля шведською мовою. Про це йдеться на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook.

За повідомленням, книжка написана на основі звіту аналітика Fundacja Otwarty Dialog Андрія Осаволюка.

«Тепер і громадяни Швеції зможуть дізнатися про звірства режиму Путіна і про те, чому важливо його зупинити», – пишуть активісти.

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Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані й ув’язнені.