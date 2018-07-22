Проти причетних до розподілу радіочастот у Криму планують запровадити санкції – Нацрада

Проти всіх, хто причетний до розподілу радіочастот в анексованому Росією Криму, Україна планує запровадити санкції, повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії член Національної ради з питань телерадіомовлення Сергій Костинський.

«Ми зібрали всю інформацію, де в Криму мовлять російські радіостанції і канали. Ми зібрали інформацію про їхніх керівників, власників, про всіх чиновників, які розподіляли частоти між цими радіостанціями. Це 500 сторінок великого документа, фінальну версію якого ми незабаром плануємо презентувати. І всі ці люди отримають по заслугах», – заявив він.

За словами Констинського, Нацрада зараз працює з прокуратурою АРК, СБУ, Міністерством юстиції, МЗС, Міністерством інформаційної політики у цьому питанні. «Це наш спільний проект, і я вважаю, що десь у вересні ми зможемо його повноцінно представити», – додав він.

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Напередодні повідомлялося, що Національна рада України з питань телерадіомовлення видала нові дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою на непідконтрольних територіях у Донецькій області і в Криму.

Дозволи на тимчасове мовлення отримали: Чорноморська телерадіокомпанія (Чаплинка, Херсонська область), UA: Крим (Чаплинка, Херсонська область), 5 канал (Чаплинка, Херсонська область і Донецька область), телеканал «Прямий» (Донецька область), Вільне радіо (Донецька область), Країна ЧМ (Донецька область).

У січні 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон, який регулює прискорену видачу тимчасових дозволів на телерадіомовлення «на територіях, найбільш уразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу».

Росія зупинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму і на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території.

Від 4 вересня 2017 року у ФМ-діапазоні на частоті 105,9 МГц почалося цілодобове мовлення Радіо Крим.Реалії, яке також спільно з Національною громадською радіокомпанією України продовжує мовлення на анексований Крим на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц. Для непідконтрольних районів Донецької й Луганської областей від 23 січня 2016 року мовить проект Радіо Донбас.Реалії, який має ФМ-покриття в містах сходу України і виходить на середніх хвилях Всесвітньої служби радіо України (1431 кГц).