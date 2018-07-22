Від жовтня мовлення на Крим на 75% буде україномовним – Костинський

Від жовтня цього року українські ЗМІ, які ведуть мовлення на окуповані території Донецької й Луганської областей, а також на територію анексованого Криму, будуть вести програми на 75% українською мовою, повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії член Національної ради України з питань телерадіомовлення Сергій Костинський.

«Зараз закон дозволяє мовлення будь-якою мовою, головне, щоб це були українські передачі, національний продукт, європейський продукт, є відповідна квота європейського продукту. З жовтня мову ведення передач на 75% буде відбуватися саме українською мовою. Ми ведемо мовлення не на ті території, які ми вкрали у Росії, а на ті, які Росія вкрала в України. І українська мова не є проблемною, я кажу вам це як кримчанин. Якщо ви отримуєте доступ до якісної журналістики, то мова не має значення», – зазначив він.

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Напередодні повідомлялося, що Національна рада України з питань телерадіомовлення видала нові дозволи на тимчасове мовлення за спрощеною процедурою на непідконтрольних територіях у Донецькій області і в Криму.

Дозволи на тимчасове мовлення отримали: Чорноморська телерадіокомпанія (Чаплинка, Херсонська область), «UA: Крим» (Чаплинка, Херсонська область), «5 канал» (Чаплинка, Херсонська область і Донецька область), телеканал «Прямий» (Донецька область), «Вільне радіо» (Донецька область), «Країна ЧМ» (Донецька область).

У січні 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон, який регулює прискорену видачу тимчасових дозволів на телерадіомовлення «на територіях, найбільш уразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу».

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Росія зупинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму і на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території.

Від 4 вересня 2017 року у ФМ-діапазоні на частоті 105,9 МГц почалося цілодобове мовлення Радіо Крим.Реалії, яке також спільно з Національною громадською радіокомпанією України продовжує мовлення на анексований Крим на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц. Для непідконтрольних районів Донецької й Луганської областей від 23 січня 2016 року мовить проект Радіо Донбас.Реалії, який має ФМ-покриття в містах сходу України і виходить на середніх хвилях Всесвітньої служби радіо України (1431 кГц).

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