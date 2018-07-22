Сміттєспалювальний завод «Енергія» зупинив прийом сміття – «Київенерго»

Київський сміттєспалювальний завод «Енергія» 22 липня призупинив прийом сміття у зв’язку із закінченням дії угоди київської влади з компанією «Київенерго», повідомляє прес-служба цієї компанії.

«Єдиний чинний в Україні сміттєспалювальний завод «Енергія» призупинив сьогодні прийом сміття. Запасів твердих побутових відходів (близько 10 тонн), як заявили на підприємстві, досить для забезпечення планової роботи до 31 липня. А з 1 серпня завод переходить в управління міської влади як об'єкт комунальної власності», – йдеться в повідомленні.

Угода між київською владою і компанією «Київенерго» на управління комунальними активами (міське теплове господарство, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія») була підписана в 2001 році.

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У червні минулого року київська міська рада ухвалила рішення про припинення угоди з енергопостачальною компанією Ріната Ахметова «Київенерго» після закінчення опалювального сезону 2017/2018 років.

Наприкінці минулого року мер Києва Віталій Кличко заявляв, що на заводі «Енергія» планують впровадити сучасну систему хімічного очищення газів., щоб зменшити викиди отруйних речовин. За словами Кличка, модернізацію заводу планують реалізувати до початку 2020 року.