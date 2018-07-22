В уряді розповіли, скільки доріг відремонтували цього року

Кабінет міністрів України заявляє, що понад 50% проектів дорожнього будівництва, запланованих на цей рік, виконані або перебувають на фінальній стадії.

Як повідомляє прес-служба уряду, у вересні в Кабміні очікують повну оцінку ситуації в галузі по всіх областях.

«Більше половини планів вже виконано. Але в різних регіонах по різному ця робота виконується. Я поставив чіткі завдання: темпи (будівництва) треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально. Ми робимо перевірки, будуть аудити по завершенню об’єктів. Далі – у вересні – будемо розуміти, хто впорався з завданнями, хто ні. Всім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу», – цитує прес-служба уряду прем’єра Володимира Гройсмана, який виступав на урядовій нараді, присвяченій питанням дорожнього будівництва і розвитку дорожнього господарства.

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За даними уряду, найкраще із поставленим завданням щодо ремонту і будівництва доріг справляються Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська і Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80%. У Чернівецькій і Сумській області ситуація найгірша.

За даними Кабміну, на ремонт доріг у 2018 році виділено понад 45 мільярдів гривень.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що у 2018 році в Україні відремонтують близько чотирьох тисяч кілометрів доріг паралельно з моніторингом якості вже відремонтованих.