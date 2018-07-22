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22 Липень 2018, Київ 18:09
Новини | Міжнародні

Президент Ірану застеріг Трампа: «не грайтеся з хвостом лева»

Хасан Роугані звинуватив Сполучені Штати у намірі послабити і розділити Іран

Президент Ірану Хасан Роугані застеріг президента США Дональда Трампа від ведення ворожої політики щодо Тегерана.

«Пане Трамп, не грайтеся з хвостом лева, через це ви лише шкодуватимете», - цитує Роугані офіційне іранське агентство IRNA.

Виступаючи на зібранні іранських дипломатів президент заявив, що «Америці слід знати, що мир з Іраном є матір’ю миру, а війна з Іраном є матір’ю всіх воєн».

Роугані звинуватив Сполучені Штати у намірі послабити і розділити Іран.

У травні Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном, укладеної 2015 року між Тегераном і шістьма державами, й повторно запровадить жорсткі санкції. Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».

Цей крок різко розкритикував Іран.

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У липні президент Ірану заявив, що Тегеран може заблокувати експорт нафти з перської затоки, якщо його власний експорт зупиниться через санкції США.

21 липня цю пропозицію підтримав верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

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