Вбивство Ноздровської: Россошанському змінили підозру

Прокуратура змінила кваліфікацію підозри Юрію Россошанському, якого підозрюють у вбивстві юристки Ірини Ноздровської.

Якщо від початку Россошанського звинувачували в умисному вбивстві, то тепер кваліфікація злочину звучить як «умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю». Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін 10-15 років або ж довічне ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, висновки судово-медичної експертизи вказали на численні ножові поранення в Ноздровської, що дало підстави для зміни підозри.

Ірину Ноздровську знайшли мертвою 1 січня 2018 року. Однією з версій слідства стало те, що вона займалася справою своєї загиблої сестри Світлани Сапатинської, яка загинула в ДТП. У причетності до її загибелі обвинувачували сина Юрія Россошанського Дмитра.

Дмитрові Россошанському винесли обвинувальний вирок, проте 27 грудня Апеляційний суд Київської області скасував його і відправив справу на новий судовий розгляд. Россошанському продовжили арешт до 24 лютого 2018 року. Це судове рішення було останнім, якого встигла домогтися Ірина Ноздровська.

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9 січня 2018 року Вишгородський районний суд Київської області арештував Юрія Россошанського за підозрою у вбивстві. Пізніше правоохоронці заявили, що на ньому знайшли сліди ДНК Ноздровської.

Россошанський-старший визнав свою провину. У червні Шевченківський суд Києва подовжив його арешт до 24 серпня.

У березні Дмитрові Россошанському також подовжили арешт.