ГПУ домагається заочного розслідування щодо ймовірних спільників Єфремова

Генеральна прокуратура подала до суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата Сергія Горохова, а також колишніх чиновників Луганської області. Серед них: колишній голова Луганської обласної ради Валерій Голенко, його заступник Євген Харін, екс-мер Луганська Сергій Кравченко та його перший заступник Маноліс Пілавов.

ГПУ підозрює цих осіб у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень спільно з колишнім головою парламентської фракції «Партії регіонів» Олександром Єфремовим. Конкретно йдеться про співучасть у посяганні на територіальну цілісність України, державній зраді, захопленні державних та громадських будівель.

Про підозру Харіну, Кравченку, Пілавову, Голенко та Горохову ГПУ повідомила ще наприкінці 2016 року.

Справу Олександра Єфремова зараз розглядає Старобільський районний суд Луганської області. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА, пособництво в захопленні управління СБУ в Луганській області, вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР» та державну зраду.