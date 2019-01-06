Рятувальники переходять на посилений режим несення служби на Різдво – ДСНС

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на період святкування Різдва за юліанським календарем переходять на посилений режим несення служби. Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

«У кожному регіоні України посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій», – повідомляє держслужба.

Також рятувальники здійснюватимуть посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей, зокрема у культових спорудах.

Загалом до 9-ї години ранку 8 січня на цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС.

7 січня Різдво нині святкують здебільшого православні та греко-католики в Україні, Коптська православна церква в Єгипті, православні Росії, Білорусі (частково), Грузії, Сербії, Македонії, Казахстану і Киргизстану.

Україна також другий рік поспіль відзначала як офіційне свято Різдво і за григоріанським календарем, тобто 25 грудня.

Достовірна дата народження Ісуса Христа невідома. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Христос. Обчислення, покладене в основу нашої ери, було зроблено в 525 році римським монахом, папським архіваріусом Діонісієм Малим, який керувався даними Хронографічного збірника за 354 рік. У перебігу більш пізніх досліджень було виявлено, що Ісус народився на 5 чи 6 років раніше, ніж передбачалося.

Рішення про святкування Різдва Христового 25 грудня було ухвалене на Ефеському церковному соборі в 431 році. Далі це свято затвердили в Константинополі.

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем.

Також ціла низка православних церков і частина греко-католиків святкують Різдво 25 грудня за юліанським календарем (за так званим «старим стилем»), що відповідає 7 січня сучасного григоріанського календаря. Більшість православних церков перейшла на так званий новоюліанський календар, що на практиці збігається з григоріанським, але зберігає «юліанські» дати Великодня і пов’язаних із ним свят.

На Різдво в Україні вітають один одного словами: «Христос народився!», відповідаючи: «Славімо його!».

Невід’ємним атрибутом святкування Різдва в Україні є колядки, в яких прославляється новонароджений Христос. Колядники йдуть від будинку до будинку, сповіщаючи цю новину. У всіх храмах відбуваються святкові різдвяні літургії.