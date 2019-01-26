Надію Савченко висунули кандидатом у президенти

Народного депутата Надію Савченко, яка наразі перебуває у СІЗО за звинуваченнями в тероризмі та у спробі захоплення державної влади, партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко» під час з'їзду висунула кандидатом у президенти. Про це повідомили 26 січня в громадянській мережі «Опора».

«У програмі кандидатки – зміна політичної системи конституційним шляхом. Делегати тримали у руках фрукти гранати та скандували «Свободу Надії Савченко, свободу українським політв‘язням». Рішення прийнято одноголосно», – пишуть в «Опорі».

За даними із сторінки Савченко у Facebook, у з'їзді партії взяли участь понад сто осіб – «представники з усіх областей України».

Повідомляється також, що на з’їзді Віра Савченко зачитала лист від Надії.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Надії Савченко.

Їй інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

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За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з окупованої території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидає.

2 серпня Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою продемонстрували ймовірний план вчинення теракту в центрі столиці, в організації якого підозрюють заарештованих нині керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана та народного депутата Надію Савченко.

Крім того, силовики показали озброєння, яке в перебігу слідства вони вилучили і яким нібито планували скористатися підозрювані під час втілення своїх намірів. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що усі докази зібрані і справу передали на ознайомлення сторонам.

Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти – це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.