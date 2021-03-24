Одразу два українські баскетбольні клуби припинили свою участь у Кубку Європи ФІБА

У вівторок, 23 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Кубку Європи ФІБА. З трьох українських клубів, які виступають на цій стадії турніру, зіграли свої зустрічі «Прометей» з Кам’янського та «Дніпро». Обидва українські клуби зазнали поразки.

«Прометей» мав усі шанси вийти у чвертьфінал, але провалив останню «десятихвилинку». До цього часу команда з Кам’янського вела в рахунку у матчі проти бельгійського «Монса» та мала перевагу у 9 очок. Проте бельгійці в останній чверті захопили ініціативу та змогли вирвати перемогу – 88:81.

Матч «Дніпра» проти румунської «Ораді» розпочався з мінімальної переваги українського клубу. Однак вже на велику перерву «дніпряни» пішли з відставанням у три очки. Далі румунський клуб лише збільшував свою перевагу. В останній чверті «Дніпро» намагався нав’язати боротьбу та відіграти гандикап, але не вдалося. Як результат, 72:78, поразка українців.

Сьогодні, 24 березня, свій матч в 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА зіграє останній український представник – «Київ-Баскет». Він гратиме проти ізраїльської «Нес-Ціони».

Матчі 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА проходять у «баблах» – ізольованих таборах, у форматі одна гра, тобто на виліт.