Зеленський нагородив орденом загиблого комбрига Коростельова

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького загиблого командира 128-ї бригади Євгена Коростельова.

«За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Корростельова Євгена Володимировича – полковника (посмертно)», – мовиться в указі, датованому 19 листопада.

Коростельов помер 19 листопада у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. 12 листопада, під час виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил Коростельов «отримав тяжкі мінно-вибухові травми під час обходу позицій».