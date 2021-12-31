Донецк VS Славянск: Сколько стоит новогодний стол

Где праздничный стол в этот Новый год будет дороже: в оккупированном Донецке или подконтрольном Украине Славянске? Радио Донбасс.Реалии попросило донецкую семью описать, что они готовят на праздник, а затем по этому же списку прошелся наш корреспондент в Славянске.

Готовят стол в Донецке

– Как и многие семьи, мы заранее составляем списки продуктов на новогодний стол, – рассказывает наша собеседница Анна. – Это удобно: так не придется вечером 31-го бежать, скажем, докупать горошек. И так выходит экономней.

В нашей семье из двух человек мы собираемся накрыть, как говорится, «скромный, но со вкусом» праздничный столик. Во-первых, это традиционный «Оливье». Но для начала закупим пару килограмм картофеля на салаты и пюре. В Донецке он сейчас стоит 65 руб за кило (25 грн). Получается 130 руб (50 грн). Также на салаты нам понадобится яйца и майонез. Десяток яиц (С-1) у нас стоит 85 руб (33 грн). Чтобы хватило наверняка, купим два десятка – 170 руб (65 грн). Маленький тюбик майонеза для салатов у нас обходится от 25 руб (10 грн), лучше взять два таких – 50 руб (19 грн).

Итак, для нашего «Оливье» понадобится 3 средних картофеля (примерно 250 грамм – 16 руб (6 грн), яйца – 4-5 штук (43 руб – 16 грн), колбаса докторская или молочная (нам понадобится грамм 200 – это будет стоить до 100 руб (38 грн), майонеза уйдет примерно полтюбика – 12,5 (6,25 грн). Соленые огурцы – мы консервировали летом, поэтому нам повезло. Мы обычно едим мясной салат без горошка. Поэтому наш новогодний «Оливье» на двоих обойдется примерно в 172 руб (66 грн).

Также мы собираемся делать пюре с жареной курицей. Понадобится 0,5 кг картофеля – 32,5 руб (16,25 грн). К нему добавим где-то 4 окорочка, которые потянут примерно на 1 кг – 180 руб (70 грн). Понадобится немного молока – возьмем 0,5 л – 45 руб (17 грн). Получается что, картофель с куриным мясом нам выйдет в 258 руб (99 грн).

Приготовим еще несколько салатов: крабовый, еврейский и сельдь пол шубой. Начнем с первого. Понадобятся 200 гр крабовых палочек – 180 руб (69 грн), кукуруза – 75 руб (29 грн), яйца (3-4 шт) – 26 руб (2,6 грн) и полтюбика майонеза – 12,5 руб (6,25 грн). Итак, за крабовый салат мы отдадим 294 руб (113 грн).

Для еврейского салата возьмем пару сливочных плавленых сырков 90 руб (35 грн), 1 ср. головку чеснока – 25 руб (9,6 грн), также 2-3 яйца 26 руб (2,6 грн) и полтюбика майонеза. Как видим, такая вкусная намазка нам обойдется гораздо дешевле – всего лишь 154 руб (59 грн).

Для селедки под шубой, естественно возьмем саму рыбу. В среднем небольшая селедка сейчас в Донецке стоит около 200 руб (77 грн), 0,5 кг буряка – 25 руб (9,6 грн), 2-3 шт картофеля – 16 руб (6 грн), 2 моркови – 25 руб (9,6 грн), 2-3 яйца – 26 руб (2,6 грн) и майонез. Итого, за сельдь под шубой дончанам придется заплатить чуть более 300 руб (117 грн). Получается, что это будет самый дорогой салат на нашем столе из-за наличия в нем рыбы.

Также для нарезки мы собираемся взять полпалки колбасы на 0,5 кг – сервелат или салями. Колбаса первого сорта в нашем городе обойдется примерно в 250-300 руб (105 грн). Ну и конечно, сразу возьмем маленький батон – 20 руб (7,7 грн). А еще мы очень полюбили брать на Новый год законсервированный ананас в банке – 110 руб по акции (42 руб).

На наш праздничный стол поставим и фрукты: 1 кг яблок – 75 руб (29 грн), 2 кг мандарин – 150 руб (58 грн), 1 кг банан – 100 руб (38,5 грн) и 1 кг апельсин - 100 руб (38,5 грн). Итак, фруктовое ассорти обойдется в 425 руб (163 грн).

Из алкоголя возьмем красное десертное вино. Его цена от 350 руб (163 грн). Можно по-максимуму: взять еще и бутылку шампанского, оно до 500 руб (192 грн).

А еще возьмем немного разных конфет на 0,5 кг. Ведь впереди еще Рождество! Стоимость килограмма шоколадных конфет в Донецке варьируется от 350 до 500 руб. Поэтому потратим чуть более 200 руб (около 80 грн). А еще возьмем себе 1л сока – 100 руб (38,5 грн).

Итак, за новогодний стол на двоих в оккупированном Донецке из всех вышеперечисленных ингредиентов нам придется выложить почти 3600 руб (1385 грн). Много это или мало – каждый решает для себя. Но хватит этой еды явно не на один день!

Надо сказать, что цены на продукты в Донецке уже превышают стоимость на аналогичную продукцию в Ростовской области. А некоторые, как говорят те из местных, кто ездил, – даже сравнялись с московскими.

Добавлю, что некоторые молодые люди выбирают отмечать Новый год не дома, а в кафе или ресторане. Так вот только за вход с одного человека в одно из таких заведений в среднем требуют 1000 руб (385 грн).

Теперь приценяемся в Славянске (цены в гривнах)

Картошка – от 8,39 за кг Яйца – от 3,49 за шт Майонез 72%, 300 г – 22,90 грн Горошек 420 г – 17.90 Соленые огурцы 1,45 кг – 58,90 Молоко 2,5%, 910г – 22.50 Курица тушка – 6.35 за 100 г Крабовые палочки – 28,90 за 240 г Кукуруза 340 г – 18,90 Яблоки – от 8 Мандарины – 35 Бананы – 30 Апельсины – 27 Киви – 38 Ананас консервированный 565 г – 40,90 Вино красное полусладкое – от 50 Вино десертное «Кагор» – от 70 Шампанское «Артемовское» – 109 Плавленый сырок – 12,80 Чеснок – 86 Батон – 15,80 Морковка – Селедка – 78 за кг Колбаса сервелат – 125,40 Докторская – 136,90 Конфеты «Скворцы» – 15, «Ромашка» – 10,40, «Джек» – 14,54 (все за 100 г)

Итак, если в Славянске встретят Новый год за таким же столом, как в Донецке, то потратят: 70 грн (183 руб) на Оливье, 80 грн (205 руб) на пюре с курицей, 60 грн (167 руб) на крабовый салат, 57 грн (147 руб) на еврейский салат, 80 грн (207 руб) на селедку под шубой, 125 грн на нарезку, 16 грн на хлеб, 41 грн на ананас, 135 грн (350 руб) на фруктовый набор, 40 грн на конфеты, 180 грн на вино и шампанское, 35 грн на сок.

Весь наш стол в Славянске будет стоить 1040 грн (2860 руб), то есть на 400 гривен дешевле, чем в Донецке. Средняя зарплата на свободной и оккупированной территориях отличаются в более чем четыре раза (8 тыс рублей, или 3 тыс грн, в ОРДО, и 14 тыс грн в Донецкой области).

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