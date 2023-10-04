ЗСУ беруть Новопрокопівку? Що це дасть Україні на напрямку до Токмака

Американський Інститут вивчення війни зазначив у своєму звіті за 3 жовтня, що можливості російських військ на південь від Роботиного Запорізької області сильно погіршилися, і вони не можуть більше постійно контратакувати та протистояти наступу України.

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Аналітики навели слова міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який перерахував «дивну групу російських збройних формувань», що воюють на підступах до Токмака.

За їхніми словами, міністр зазначив саме ті підрозділи окупантів, які готові контратакувати – і промовчав про тих, хто відмовляється це робити. За висновками Інституту, це може свідчити про виснаження армії Росії на Запорізькому напрямку.

За даними The New York Times, Росія застосовує нову тактику на південь від Роботиного – «еластичну оборону».

«Для її реалізації вони відходять на другу лінію позицій, заохочуючи українських військових просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли сили противника стають вразливими – або під час пересування відкритою місцевістю, або коли вони підходять до нещодавно залишених російських позицій», – зазначили у виданні.

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Проте в українському Генштабі постійно наголошують на успіхах ЗСУ на Мелітопольському напрямку, а в інтернеті з'являється дуже багато відео знищення окупантів у Новопрокопівці – поки що захопленого Росією села на південний захід від Роботиного на Запоріжжі.

Головні питання випуску:

Чому ЗСУ зосередилися на взятті Новопрокопівки – і що це дасть Україні на напрямку до Токмака?

У чому слабкість російської тактики «еластичної оборони» на цій ділянці фронту?

І чи є чим Росії «латати дірки» у своїй обороні на Півдні?