РФ обстрілює порти Одеси: чому Росії вигідно не продовжувати зернову угоду? | Новини Приазов’я

Росія 17 липня заявила про вихід із зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське зерно з портів Одещини. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «частина цієї угоди, яка стосується Росії, досі не реалізована, тому її дія припиняється». Зокрема, Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, у Кремлі наполягали на підключенні Россільгоспбанку до системи міжнародних платежів SWIFT.

За словами Пєскова, Росія готова повернутися до угоди після того, як сторони виконають «узгоджену частину чорноморських домовленостей, що стосуються Росії». Він також зазначив, що це рішення Росія ухвалила ще до вибуху на Керченському мосту, який стався у ніч проти 17 липня. Коментуючи можливість реалізації зернової угоди без участі Росії, прессекретар російського президента заявив, що «є ризики безпеки», вони мають враховуватися, і в Кремлі не знають, які країни готові на себе взяти ці ризики.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи вихід Росії з зернової ініціативи, у своєму відеозверненні 17 липня заявив про готовність України обходитися без неї. Він зазначив, що Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, чия країна при укладенні зернової угоди виступала посередником, заявив про наміри обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним її подовження.

Після виходу із зернової угоди Росія почала масовано обстрілювати порти Одеської області. Так 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень їхня інфраструктура. Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Він зазначив, що Росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу з зернової ініціативи.

Чи буде продовжена зернова угода, хто в цьому зацікавлений, і як можна вплинути на Росію? Скільки втратить Україна у випадку, якщо морські перевезення стануть неможливими? Що це означатиме для світової економіки, і чому для Росії такий сценарій може бути вигідним?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.