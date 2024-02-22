Новий удар ЗСУ по скупченню сил РФ на Херсонщині: деталі

Новий удар по скупченню сил РФ на Херсонщині

Український військово-аналітичний ресурс DeepState в Telegram опублікував відео нібито удару ЗСУ по російських військових на полігоні поблизу Подо-Калинівки Херсонської області під час їхнього шикування. Що відомо про це?

Бойові – 200 тисяч?

Військовим на передовій необхідно підвищити розмір «бойових» виплат зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень. Про це, за словами нардепа Мисягіна, сказав Зеленський під час зустрічі з фракцією.

Чи можливо реалізувати це? Та про що ще говорив Зеленський зі «Слугами народу»?

Правки до закону про мобілізацію: деталі

Більше двох з половиною тисяч правок від депутатів матиме урядовий проєкт закону про мобілізацію до другого читання. Оборонний комітет ймовірно розпочне працювати над ними вже наступного тижня. Закон може вступити в силу найраніше в кінці квітня, пророкують депутати.

Як виглядатиме закон? Які зміни точно будуть запроваджені?

Як ЗСУ збивають російські СУ-34?

За тиждень повітряні сили ЗСУ знищили сім бойових літаків РФ. Так званих «сушок» – заявив президент Зеленський.

«Захист неба і фронтових позицій» президент назвав пріоритетом на цей рік. Тим часом в НАТО заговорили про право України бити літаками F-16, які до літа мають бути в ЗСУ, по території Росії.

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок: