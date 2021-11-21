Російські гібридні сили здійснили два обстріли, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь – штаб ООС

Бойовики російських гібридних сил двічі порушили режим припинення вогню на сході України за станом на 17:00, одне з порушень було із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомили у штабі ООС.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли», – зазначено на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових і ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в одному обстрілі, а інше угруповання «ЛНР» не повідомляло про бойові дії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».