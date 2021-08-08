Взимку кримчани можуть залишитися без тепла?

Дві теплоелектроцентралі окупованого Криму можуть зупинитися найближчої зими. Таку інформацію влітку почала розповсюджувати серед споживачів Сімферополя та Керчі комерційна структура. Хтось із кримчан сприйняв це за фейк, але насправді така загроза існувала, й остаточно питання досі ще не вирішене.

Ось такі листівки з’явилися влітку в поштових скриньках жителів Сімферополя та Керчі.

З одного боку, інформація про те, що взимку має бути зупинена ТЕЦ, з іншого – реклама автономного опалення від приватної краснодарської фірми. Листівки розповсюдили в будинках, яким тепло постачають Сімферопольська та Камиш-Бурунська ТЕЦ. Люди на це відреагували по-різному.

«Так, був папірець у нас. Та біс його знає, нічого не можемо сказати. Почитали, а там хто його знає, правда це чи ні. Зараз вже мало довіри», – каже один із жителів мікрорайону Гресівський.

«Чули. Але сказали, що це брехня», – різкіше висловлюється жителька цього ж мікрорайону.

Але повною дезінформацією ця листівка не була. І можливість зупинки цих станцій існує.

У 2016 році Росія надала ТЕЦ спеціальний тимчасовий статус – об’єктів вимушеної генерації. Це означає, що ці кримські ТЕЦ мають економічні преференції порівняно з російськими учасниками енергоринку. За вироблену енергію вони отримують більшу ціну. Цей статус було надано, щоб на ТЕЦ провели технічне переозброєння і реконструкцію, необхідні для конкуренції. Наприкінці 2021 року термін статусу спливає.

«Вимушений режим було ухвалено колись міністерством енергетики РФ для тих генеруючих об'єктів, які, з тієї чи іншої причини, не можуть вивести з експлуатації. Незважаючи навіть на те, що вони відпрацювали вже свій парковий ресурс, вони вже морально і фізично застаріли. Не буде цього тарифу – не буде взагалі за що утримувати ці електростанції. Тобто, грубо кажучи, їх потрібно буде просто закрити і все. Нам нічим буде платити людям заробітну плату», – розповів в одному з інтерв’ю радіо «Спутник в Крыму» гендиректор АТ «КримТЕЦ» Тарас Целий.

Кримські теплоелектроцентралі – старі потужності генерації Криму, що існували задовго до окупації півострова. Камиш-Бурунська ТЕЦ побудована наприкінці 1930-х років, Сімферопольська – у 1950-х роках.

Сімферопольська та Камиш-Бурунська ТЕЦ, а також ще ТЕЦ Сакських теплових мереж, входять до структури акціонерного товариства «КримТЕЦ». Яке не тільки виробляє електроенергію, воно єдине, окрім котельних півострова, генерує тепло. Сімферопольська ТЕЦ – постачає його 30 відсоткам споживачів столиці Криму, Камиш-Бурунська ТЕЦ – покриває близько 40% потреб Керчі, Сакська станція та тепломережі – потреби майже усього міста Саки.

Єдина модернізована з них – це Сакська. Її реконструювали після окупації, використавши тільки російське обладнання. Бюджетні кошти Росія в це не вкладала: підприємство «КримТЕЦ» брало для цього більшу частину грошей у кредит: в банку РНКБ. Оновлення обійшлося у 14 мільярдів російських рублів. На повну потужність модернізована станція запрацювала тільки торік, бо пів року не могла отримати дозвільні документи. Опитані жителі міста її послугами задоволені.

«Загалом добре, воно є, питання в тому, яка середня температура тримається в квартирі. Ми нещодавно переїхали жити в село, а жили в квартирі, це був п’ятий поверх. Ми там зробили ремонт, замінили всі комунікації і середня температура взимку у мене була 22 градуси, було холодно. Але рахунки приходили десь дві з половиною, дві шістсот (рублів – ред.). Просто десь старі труби», – розповідає жителька міста Саки.

«Ми живемо на «Хімселищі», недалеко від ТЕЦ. Нам тепло, надходить відразу в наші будинки», – каже молода сімейна пара.

«У мене холодно, але вони молодці. Тобто, стояки гріють, батареї не працюють, а стояки – так. Можу сказати одне: що нова електростанція розумниця, працює в повному режимі, опалення в місті відмінне», – ділиться своєю оцінкою літній житель міста.

Ситуація з Сімферопольською та Камиш-Бурунською ТЕЦ від Сакської суттєво відрізняється, оскільки вони не були модернізовані. Хоча питання їхньої подальшої роботи підприємство «КримТЕЦ» порушувало кілька років поспіль, стверджують його представники.

«За час, що дав Криму російський уряд, владі необхідно було визначитися, що робити з об'єктами, які відпрацювали свій ресурс – модернізувати за рахунок інвестора або будувати замість них нові котельні за рахунок бюджету. Перш за все, в рішенні проблеми повинні бути зацікавлені міські адміністрації Керчі та Сімферополя. Ми їм пропонували різні варіанти вирішення, але вони досі не вжили жодних дій», – розповіла прессекретарка «КримТЕЦ» виданню Kafanews.

Підконтрольні Росії кримські чиновники не тільки не вирішили – будувати котельні чи оновлювати ТЕЦ. Цього року вони взагалі позбулися пакету з 37,23 % акцій підприємства, який був у їхньому керуванні. Акції викупила «Южная энергетическая компания», до цього вона вже володіла 62,77 % акцій. Бенефіціар цієї компанії – росіянин Петро Нідзельський. Він – один з колишніх заступників міністра енергетики Росії. Цю інформацію в «КримТЕЦ» підтверджують. До цього «КримТЕЦ» пов’язували з іменем бізнесмена Костянтина Григоришина, коментувати це керівник підприємства відмовлявся. Тепер «КримТЕЦ» – повністю приватна структура. Сімферопольські споживачі сподіваються, що ТЕЦ таки не зупиняться цієї зими.

«Може таке статися. Ну, те, що ми залишимося без гарячої води, то я не сумніваюся. А от те, буде у нас тепло чи ні – ну, думаю, що буде тепло. У нас є дівчина, ходить, яка там працює, вона сказала що все це неправда. Тому ми довіряємо, що все буде добре», – розповіла жителька Сімферополя.

«Хочуть ТЕЦ цю закрити, тому що вона виробила всі ресурси, і тому з опаленням можуть бути проблеми. Ну, я не думаю, що так залишать нас напризволяще, може бути, що побудують щось нам для опалення», – має надію літній житель міста.

У «КримТЕЦ» сподіваються на те, що їм нададуть можливість працювати в режимі вимушеної генерації за пільговими тарифами ще рік і це дозволить протриматися до модернізації станцій. На це також чекають дозволу. Робити оновлення планують, знову ж таки, – в кредит.

«Ми чекаємо узгодження з боку вищого керівництва, уряду РФ для схвалення таких проєктів. З нашого боку, як компанії, вже повністю підготовлена вся проєктно-кошторисна документація, проведені переговори з банками, які готові фінансувати відповідні проєкти і зараз ведуться вже переговори з постачальниками обладнання для поставки на територію республіки Крим», – заявив в інтерв’ю радіо «Спутник в Крыму» гендиректор АТ «КримТЕЦ» Тарас Целий.

З 2018 року «КримТЕЦ» перебуває під санкціями США. Модернізувати станції хочуть за рахунок російського обладнання. На відміну від сучасних потужних станцій, які потребують турбіни з європейських країн, на цих ТЕЦ можна встановлювати турбіни малої потужності, такі в Росії виробляють. Рішення про долю «КримТЕЦ» ухвалюватиме російська комісія з питань розвитку електроенергетики. Яким воно буде – поки що невідомо.