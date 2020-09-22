Україна не отримувала від ЄС сигналу щодо перегляду безвізу – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України не бачать загрози перегляду Європейським союзом безвізового режиму з Україною. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Є чітке розуміння, як рухатися, що важливо та потрібно робити

«Наразі є чітке розуміння та домашнє завдання для України на великому євроінтеграційному треку. Це пакет реформ, над яким ми працюємо щодня, включаючи боротьбу з корупцією та діяльність незалежних антикорупційних органів. Майже всі відомства держави залучені в цей трек», – заявила високопосадовиця. Саме тому, переконана Джапарова, сьогодні немає підстав для можливого перегляду безвізу. «Є чітке розуміння, як рухатися, а також що важливо та потрібно робити. І всі ці дії координуються на найвищому рівні», – заявила вона.

За словами Джапарової, за останні шість років ЄС чимало інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні. Київ, в свою чергу, завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів. Разом з цим Україна наразі не отримувала від представників Європейського союзу на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики стосовно України. «Певні заяви, які можуть лунати, це поки заяви політичних фігур», – додала вона.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також зазначає, що Європейський союз не переглядатиме безвіз з Україною.

Широкого обговорення в Україні питання можливого перегляду безвізового режиму між Україною та ЄС набуло після того, як Верховна Рада затвердила склад конкурсної комісії задля обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, незважаючи на рекомендації Євросоюзу.

США та ЄС взяли до уваги рішення Ради і наголосили, що подальша підтримка України залежатиме від прозорості обрання керівника САП.

Уряд ставить під загрозу безвізовий режим із ЄС і подальшу трансляцію допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро

Натомість європейський політик, депутат Європарламенту від Німеччини, а також член комітету закордонних справ Віола фон Крамон заявила, що через це рішення безвізовий режим України з ЄС під загрозою. «Поки міжнародне співтовариство зайняте Білоруссю, уряд України спішно підштовхує кандидатів, які не мають досвіду та порядності, до вибору глави САП. Це не пройде. Уряд ставить під загрозу безвізовий режим із ЄС і подальшу трансляцію допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро», – повідомила вона у своєму твіттері.

В другому твіті депутат зазначила, що цю ж інформацію вона сказала голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії.

В понеділок розпочався перший офіційний візит до України головного дипломата Європи Жозепа Борреля. Експерти не виключають, що під час переговорів буде порушене питання і щодо рішення парламенту щодо САП, а також безвізу.